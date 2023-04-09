Филатов сравнил поражение Непомнящего от Карлсена в матче за мировую корону с нокаутом в боксе

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов ответил на вопрос, является ли преимуществом для россиянина Яна Непомнящего в борьбе за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем опыт чемпионского матча с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Иногда боксер, который поймал нокаут, потом в очередной раз добирается до финальной схватки. Преимущество ли в том, что у него был нокаут? Или это недостаток? Спорный вопрос», — цитирует Филатова «Газета.Ru».

Финал чемпионата мира по шахматам проходит в Астане. Первая партия проводится в воскресенье, 9 апреля.