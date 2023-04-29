КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:50

Филатов сравнил противостояние Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022: «Начались шахматные пенальти. Верим, что Ян — это наша Аргентина»

Филатов сравнил противостояние Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал для «СЭ» ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Начались шахматные пенальти. Валидольный матч закончился. Верим, что Ян — это наша Аргентина. Нам нужна большая удача, ждем ее!» — сказал Филатов «СЭ».

Партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
4
0
Читайте также
«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
«Тай-брейк будет максимально нервным. Болельщикам будет весело». Рублевский — о развязке матча за корону
Тренер Непомнящего — о тай-брейке: «Я ожидал такого сценария»
В ФШР отреагировали на ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
В матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем будет сыгран тай-брейк
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии, новый чемпион мира определится на тай-брейке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Непомнящего — о тай-брейке: «Я ожидал такого сценария»