Филатов — о решении ФИДЕ сохранить ограничения для россиян: «На делегатов оказывалось давление»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему на генеральной ассамблее ФИДЕ не были смягчены санкции по отношению к россиянам и белорусам.

«Беспрецедентное давление было оказано делегатов. Они оказались испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам, оказывали воздействие на них, угрожали санкциями. Это повялило на итоги голосования. Плюс шли письма от послов, это производит невероятный эффект. Ключевым вопросом в голосовании было — открытый или закрытый режим. Итоги были предопределены. Если бы голосование было в закрытом режиме, мы бы увидели другой результат», — сказал Филатов «СЭ».

В ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран до командных соревнований. Решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее ФИДЕ, которая проходит в Будапеште.