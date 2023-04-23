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Сегодня, 16:52

Филатов заявил, что десятая партия за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящего и Лижэня была самой спокойной

Виктория Кравченко
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что сегодня, 23 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь провели самую спокойную партию по ходу матча за звание чемпиона мира по шахматам.

В воскресенье Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Счет в матче 5,5:4,5 в пользу россиянина.

«Это была самая спокойная партия за этот матч. Гроссмейстеры сегодня решили отдохнуть. Надеемся, оставшиеся партии Яна пройдут в таком же спокойном ключе», — цитирует Филатова ТАСС.

Следующая партия пройдет 24 апреля, начало — в 12.00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17588049
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