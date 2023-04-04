Филатов заявил, что Непомнящий может победить в матче за шахматную корону

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что российский шахматист Ян Непомнящий может рассчитывать на победу в матче за звание чемпиона мира, если сумеет справиться с эмоциями в противостоянии с китайцем Дин Лижэнем.

«Для Яна предстоящий матч — это некая контрольная отметка, это кульминация тех усилий, того большого труда, который он вложил в карьеру шахматиста. Все считали, что после разгромного поражения от Карлсена в прошлом матче за корону Непомнящий не сможет справиться психологически, что он сломается. Та эмоциональная травма и то поражение, конечно, любого вывели бы из игры, но Ян справился и блестяще выиграл турнир претендентов. Сейчас у него новый шанс, и если сумеет справиться с эмоциями, то мы вправе рассчитывать на положительный результат», — приводит слова Филатова ТАСС.

9 апреля Непомнящему предстоит сыграть первую партию матча за звание чемпиона мира против Дин Лижэня. Россиянин обеспечил участие в матче за шахматную корону благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира Карлсена.