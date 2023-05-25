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Сегодня, 12:10

Финал школьного соревнования «Дебют» соберет 18 команд

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Командное соревнование «Дебют» пройдет с 3 по 10 июня в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (федеральная территория «Сириус», Континентальный проспект, 6). Турнир является ежегодным итоговым мероприятием проекта «Шахматы в школах», реализуемого Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко.

В соревновании принимают участие команды — победительницы региональных этапов турнира «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах». Состав команды: пять человек, в том числе четыре игрока (не менее одной девочки) 2014 года рождения и моложе и один руководитель.

В этом году в турнире сыграют 18 команд из всех регионов, где реализуется проект «Шахматы в школах», — Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Хабаровского краев, Брянской, Воронежской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, республик Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

Участники сыграют семь туров по швейцарской системе. В выходной день 7 июня будет организован большой сеанс одновременной игры.

(Этери Кублашвили)

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