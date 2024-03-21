ФШР откроет шахматную площадку в павильоне «Спорт для каждого» на ВДНХ

С 26 по 28 марта Федерация шахмат России откроет площадку в павильоне «Спорт для каждого» в рамках проведения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

На площадке будут проведены товарищеский матч между командами Москвы и Ханты-Мансийска, соревнования среди ветеранов и студентов, открытый блицтурнир «Шахматы для каждого», сеансы одновременной игры с чемпионом России среди юниоров, вице-чемпионом мира среди юниоров, гроссмейстером Арсением Нестеровым, чемпионом мира до 18 лет, чемпионом Азии среди юниоров, международным мастером Алексеем Гребневым, мастер-класс и сеанс с многократным чемпионом мира и России по решению шахматной композиции Данилой Павловым, лекция международного мастера, журналиста, автора книг, главного редактора сайта ФШР Владимира Барского, а также конкурс-викторина от директора музея шахмат ФШР Дмитрия Олейникова.

Любителей шахмат ждут беспроигрышная лотерея, фотозона, игра с шахматным роботом, прогулка по Музею шахмат ФШР с использованием VR-очков. Шахматный стенд будет работать с 10:00 до 22:00 все три дня.

Пресс-служба ФШР