ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ

Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о лишении членства Российской Федерации.

«Мы подали апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ о лишении ФШР членства в Международной шахматной федерации на два года, в которой просим данное решение аннулировать полностью. ФШР придерживается твердого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике ФИДЕ о вероятности ущерба репутации ФИДЕ не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

Также ФШР потребовала от ФИДЕ отменить запреты на национальный флаг, гимн и участие сборных в турнирах.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.