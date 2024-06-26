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Сегодня, 11:15

ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ

Руслан Минаев
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Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о лишении членства Российской Федерации.

«Мы подали апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ о лишении ФШР членства в Международной шахматной федерации на два года, в которой просим данное решение аннулировать полностью. ФШР придерживается твердого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике ФИДЕ о вероятности ущерба репутации ФИДЕ не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачева.

Также ФШР потребовала от ФИДЕ отменить запреты на национальный флаг, гимн и участие сборных в турнирах.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Источник: ТАСС
Шахматы
ФИДЕ
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