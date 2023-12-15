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Сегодня, 18:14

ФШР подписала 10-летний контракт с вице-чемпионом мира среди юниоров Арсением Нестеровым

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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В пятницу, 15 декабря, в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника было подписано соглашение о совместной деятельности между Федерацией шахмат России (ФШР) и чемпионом России среди юниоров, вице-чемпионом мира среди юниоров Арсением Нестеровым. Свои подписи под документом поставили президент ФШР Андрей Филатов и сам Нестеров.

«Шахматы омолаживаются, у нас большие успехи у юниоров в этом году и мы этим гордимся, — отметил Филатов. — На чемпионатах мира разных возрастных категорий наши юноши выиграли множество медали. Особенно стоит отметить золото Алексея Гребнева на ЧМ до 18 лет и серебро Арсения Нестерова на ЧМ до 20 лет. Сегодня мы подписали контракт с Арсений. Это наше новое направление, которое призвана помочь нашим талантам развиваться. Мы будем помогать с поиском спонсоров, с тренерской поддержкой. Можно сказать, что это профессиональный контракт. С другой стороны, у ребят появляются обязанности. В том числе это гарантия, чтобы шахматисты не меняли федерацию. В ином случае им придется вернуть те средства, которые мы в них вложили по этом соглашению».

Ранее подобный контракт с ФШР подписал гроссмейстер Андрей Есипенко.

Шахматы
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