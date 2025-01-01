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Шахматы

Сегодня, 17:47

ФШР пригласила американца Ниманна на турнир в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев рассказал, что федерация пригласила американского шахматиста Ханса Ниманна на турнир «Аэрофлот опен» в Москве.

«Мы приглашаем Ханса Ниманна на «Аэрофлот опен». Надеемся, американский гроссмейстер примет наше приглашение», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Турнир «Аэрофлот Опен» пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта. Он проводится с 2002 года. Действующим победителем является иранец Амин Табатабаи.

31 декабря российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу и получил техническое поражение. Дубов сообщил, что проспал партию из-за смены часовых поясов. Американец обвинил российского гроссмейстера в трусости.

Источник: ТАСС
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Шахматы
Ханс Ниманн
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