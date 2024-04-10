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Сегодня, 16:50

Гальченко отметил, что Крамник занимал призовые места под чужим аккаунтом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Матвей Гальченко в интервью «СЭ» рассказал, что в одном из «Титульных вторников» 14-й чемпион мира стал пятым, когда играл под аккаунтом Дениса Хисматуллина.

Напомним, что в конце марта международный мастер опубликовал на своем канале видео с названием «Что скрывает 14-й чемпион мира по шахматам. Тайна главного «борца за справедливость». Через несколько дней Крамник был отстранен от призовых турниров на Chess.com на три месяца.

— Приведем еще одну цитату Крамника. «Я сразу сказал, что даже если случайно заработаю приз (под чужим аккаунтом), не собираюсь его забирать».

— Вообще-то у него было одно призовое место: 24 октября прошлого года он занял пятое место. Не знаю, выплатили ему деньги или нет, но факт остается фактом. Кстати, в последнем туре Владимир обыграл лицо канала Levitov Chess Александра Шиманова, который про это везде написал. С посылом, что Крамник наврал в своем ответе, ведь если бы Александр не проиграл, то он бы стал даже на пятым, а четвертым.

— Для тех, кто не так глубоко погружен в мир онлайн-шахмат, могли бы объяснить, почему играть под чужим аккаунтом — это страшное нарушение?

— Стоит сказать, что я не считаю игру под чужим аккаунтом настолько же серьезным нарушением, как подключение компьютерных подсказок. Тем не менее это довольно серьезное нарушение правил платформы. Это вводит твоих соперников в заблуждение, поскольку шахматисты всегда варьируют дебюты и стиль игры в зависимости от того, с кем ты играешь. Хисматуллин и Крамник играют разные дебюты, да и рейтинг ФИДЕ у них отличается примерно на 200 пунктов, считать их игроками одинаковой силы все же нельзя. Игра под чужим аккаунтом в призовых турнирах — еще большее нарушение, ведь при вводе других в заблуждение ты отнимаешь у них возможность выиграть денежный приз. Конечно, Крамник может сказать, что не возьмет приз, который он может в теории выиграть, но что насчет того игрока, которого он обыграет в последнем туре, и тот не попадет в призы? Такое тоже бывало, не только с Шимановым.

Матвей Гальченко и&nbsp;Владимир Крамник. «Я не доносил на Крамника, а вот он решил устроить мне травлю». Ответ оппонента чемпиона мира

Шахматы
Владимир Крамник
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