Гальченко считает, что Крамник организовал против него травлю

Российский шахматист Матвей Гальченко в интервью «СЭ» рассказал, что его больше всего задело в конфликте с Владимиром Крамником.

В конце марта международный мастер опубликовал на своем канале видео с названием «Что скрывает 14-й чемпион мира по шахматам. Тайна главного «борца за справедливость». Через несколько дней Крамник был отстранен от призовых турниров на Chess.com на три месяца.

— Вас не обижает, что Крамник всегда называет вас ютубером?

— Нет. Это довольно сложная и не всегда благодарная работа. Публиковать регулярно материалы, чтобы людям было интересно, чтобы кого-то завлечь. Конкуренция высокая. Монетизация канала — ниже, чем средняя зарплата в России. Поэтому на это обращение Владимира не обижаюсь. Меня больше возмутило, что Крамник в своем официальном посте написал следующее: «Меня отстранили от призовых турниров Chess.com за использование другого аккаунта по доносу ютубера, выдающего себя за шахматиста Гальченко. Все, кто хотел посмотреть мои стримы с «Титульных вторников», благодарите его». Если посмотреть на реакцию западной публики, то они вообще не поняли этого (проанализировал много комментариев на Reddit). На их взгляд, это еще большее нарушение, чем его игра с чужого аккаунта. Это как минимум неэтично, хотя Крамник называет себя борцом за этические идеалы, а еще больше похоже на травлю. Он хочет, чтобы люди приходили в мои соцсети и называли меня подлецом за то, чего я на самом деле не делал.

— Много пришло сообщений?

— Под видео об игре Крамника с аккаунта Хисматуллина около 1100 комментариев. Половина из них за Крамника. Пользователи жалуются, что раньше у них была возможность слушать чемпиона мира, а теперь, якобы по моей вине, они лишились этой возможности.