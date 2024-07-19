Галина Михеева стала второй на первенстве Западной Азии среди девушек до 18 лет

В городе Калутара (Шри-Ланка) прошло первенство Западной Азии среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В турнире приняли участие 328 спортсменов из 10 стран.

Россиянка Галина Михеева заняла второе место в группе девушек до 18 лет: она набрала 6,5 очков из 9 и по дополнительным показателям обошла Айдану Мади (Казахстан). Чемпионкой стала Гулдона Каримова (Узбекистан) — 7 очков.

16 июля там же началось первенство Западной Азии среди юниоров и юниорок до 20 лет. В соревнованиях участвуют 55 спортсменов из семи стран.

После четырех туров в турнире юниорок россиянка Галина Михеева делит 1-2-е места с Гуптой Шубхи (Индия). Лидеры набрали по 3,5 очка. На полшага позади идут шесть участниц.

На первенстве Западной Азии среди юниоров по 3,5 очка имеют в своем активе Л. Де Силва (Шри-Ланка), Сатбек Ахмединов (Казахстан) и Неер Реджа Манон (Бангладеш).

Пресс-служба ФШР