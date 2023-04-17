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Сегодня, 08:15

Гендиректор ФИДЕ — о Непомнящем: «Психологическая неустойчивость Яна сильно преувеличена»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото AFP
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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский считает, что все современные элитные шахматисты испытывают колоссальный стресс из-за возросшего количества турниров.

«Мне кажется, что психологическая неустойчивость Яна сильно преувеличена, — отметил Сутовский в интервью «СЭ». — Эта проблема была у него в детстве, в юные годы. Вероятно, какой-то рецидив случился во время матча с Магнусом [Карлсеном], но в целом в последние годы Непомнящий играет стабильно блестяще или стабильно хорошо. Я не припомню ни одного плохого турнира в его исполнении. В психологической устойчивости Дина я не уверен. Мы не очень хорошо его понимаем, не знаем о нем так много, как о других элитных игроках. Он один из немногих шахматистов, у кого нет профиля в социальных сетях, не выражает свои мысли публично.
Но могу сказать, что сейчас у всех нервы не идеальны. В принципе можно сказать, что и Магнус относительно нестабилен психологически: может не прийти на пресс-конференцию или оттолкнуть официальное лицо. Не забывайте, что даже игроки моего поколения играли по 50-60 партий в год. Сейчас их количество увеличилось в несколько раз, поэтому топ-игрок постоянно находится в стрессовой ситуации».

Последним чемпионом мира по шахматам из России был Владимир Крамник (2000-2007). После шести партий в матче Непомнящий — Дин Лижэнь равный счет (3 — 3).

Магнус Карлсен. «Корона короной, но при живом Карлсене титул в Астане не будет иметь такого же резонанса». Сутовский — о фаворите матча, борьбе с читерами и Карякине
Ян Непомнящий
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