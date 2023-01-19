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Глава ФИДЕ Дворкович объяснил, почему матч за мировую шахматную корону пройдет в Казахстане

Алина Савинова
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Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, почему Астана получила право проведения матча за мировую шахматную корону.

«У нас были две формальные заявки: от Аргентины и от Казахстана. С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила. В совете ФИДЕ было очень долгое обсуждение всех нюансов, деталей, плюсов и минусов. Есть очень важный аргумент в пользу Аргентины, но с учетом и опыта проведения соревнований, с учетом географического положения между Китаем и Россией, с учетом и финансовых факторов — по совокупности совет проголосовал за проведение матча в Астане», — цитирует ТАСС Дворковича.

В четверг, 19 января, стало известно, что матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Казахстана — Астане. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 — претенденту.

Источник: https://tass.ru/sport/16841253
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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ФИДЕ в течение двух-трех недель назовет площадку в Астане, где состоится матч за шахматную корону