Глава ФИДЕ Дворкович объяснил, почему матч за мировую шахматную корону пройдет в Казахстане

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, почему Астана получила право проведения матча за мировую шахматную корону.

«У нас были две формальные заявки: от Аргентины и от Казахстана. С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила. В совете ФИДЕ было очень долгое обсуждение всех нюансов, деталей, плюсов и минусов. Есть очень важный аргумент в пользу Аргентины, но с учетом и опыта проведения соревнований, с учетом географического положения между Китаем и Россией, с учетом и финансовых факторов — по совокупности совет проголосовал за проведение матча в Астане», — цитирует ТАСС Дворковича.

В четверг, 19 января, стало известно, что матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Казахстана — Астане. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 — претенденту.