Главный тренер сборной России назвал фавориток турнира претенденток

Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» назвал главных соперниц Александры Горячкиной и Екатерины Лагно на турнире претенденток-2024, который пройдет в апреле в Торонто.

— Что скажете про состояние наших претенденток, учитывая, что до последнего момента было непонятно, получат ли они визу в Канаду или нет?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы принести глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Шахматное сообщество скорбит вместе со всей страной...

Что касается настроя наших ведущих шахматисток, то думаю, все в порядке. Саша и Катя — фавориты турнира претенденток-2024 наряду с китаянками. К этому старту они готовились довольно давно. Всех делателей разглашать не буду, но на подготовке это [неопределенность с визами] никак не сказалось. У всех было четкое понимание, что если Канада откажет кому-то из участников в выдаче визы, то ФИДЕ перенесет турнир в другую страну.

— Почему главными конкурентками вы считаете китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи?

— Все остальные более-менее прогнозируемые, от китаянок же можно ждать чего угодно. Если посмотреть по рейтингу, по классу, то наши девушки будут немного повыше. Но китайские шахматисты и шахматистки умеют собираться и показывать свой максимум в самый ответственный момент. Заметил это еще по командным турнирам. Их надо обыгрывать вчистую. Если дать им шансы, то они всегда их используют.

Возьмем, к примеру, прошлый год. В матче за корону в Астане Дин Лижэнь явно перебрал очков в партиях с классическим контроле, а Ян Непомнящий явно недобрал. В концовке это сказалось. Или как уверенно Лэй Тинцзе выиграла турнир претенденток-2023, который проходил по нокаут-системе, обыграв в финале соотечественницу Тань Чжунъи. Хотя перед тем соревнованием никто не считал их фаворитами.

— Есть ли откровенные аутсайдеры?

— Про Салимову я ничего не знаю. Для меня она темная лошадка. А по Вайшали давно было видно, что она очень талантлива и вот-вот выстрелит. Играла очень интересно, но была сыровата. В 2023 году представительница Индии обрела стабильность. Я сомневаюсь, что она сможет победить в Торонто. Пока она все же не близка к Горячкиной образца 2019 года. Но и точно не развалится по ходу турнира и доставит неприятности лидерам.

Первый тур будет сыгран 4 апреля. Горячкина и Лагно сыграют друг с другом.