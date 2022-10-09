«Каждый решает сам, как выкрутиться». Горячкина высказалась на тему смены спортивного гражданства

Сегодня, 15:00
Российский гроссмейстер Александра Горячкина в интервью «СЭ» высказалась на тему смены спортивного гражданства. Она отметила, что не считает таких людей предателями.
— Что вы думаете о том, что в это время некоторые россияне решают сменить спортивное гражданство?
— Я лояльно отношусь к этому. Я считаю, что спорт — это работа. Здесь все спортсмены вправе искать место, где им будет лучше, выгоднее. Предателями я таким людей не называю.
— Таких спортсменов стоит понять?
— Если студенты уезжают на учебу в другую страну — это же не предательство. Почему спортсмены не могут? Опять же, спортивный век очень короткий. В разных видах спорта могут быть тяжелые нагрузки. Каждый решает сам, как выкрутиться.
— Вы бы сами могли пойти на это?
— Пока нас в шахматах не так сильно зажимают. Пока вопрос не стоит. И в будущем, надеюсь, не будет стоять.