Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:00

«Каждый решает сам, как выкрутиться». Горячкина высказалась на тему смены спортивного гражданства

Горячкина высказалась на тему смены спортивного гражданства
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Горячкина.
Фото Владимир Барский

Российский гроссмейстер Александра Горячкина в интервью «СЭ» высказалась на тему смены спортивного гражданства. Она отметила, что не считает таких людей предателями.

— Что вы думаете о том, что в это время некоторые россияне решают сменить спортивное гражданство?

— Я лояльно отношусь к этому. Я считаю, что спорт — это работа. Здесь все спортсмены вправе искать место, где им будет лучше, выгоднее. Предателями я таким людей не называю.

— Таких спортсменов стоит понять?

— Если студенты уезжают на учебу в другую страну — это же не предательство. Почему спортсмены не могут? Опять же, спортивный век очень короткий. В разных видах спорта могут быть тяжелые нагрузки. Каждый решает сам, как выкрутиться.

— Вы бы сами могли пойти на это?

— Пока нас в шахматах не так сильно зажимают. Пока вопрос не стоит. И в будущем, надеюсь, не будет стоять.

Полностью интервью Горячкиной «СЭ» читайте здесь

1
Читайте также
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

FIDE может допустить до международных турниров детские и паралимпийские сборные России

«Слежу за сборной России и Александрой Трусовой». Горячкина — об увлечении фигурным катанием