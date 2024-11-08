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Сегодня, 19:32

Горячкина выиграла этап «Гран-при» ФИДЕ в Шымкенте

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Александра Горячкина стала победительницей 2-го этапа серии «Гран-при» ФИДЕ.

Турнир прошел в казахстанском Шымкенте. В решающей девятой партии Горячкина черными фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, победив на 42-м ходу. Благодаря этому россиянка сумела одержать победу на этапе.

Горячкина набрала 7 очков. В девяти партиях она одержала 5 побед и 4 раза сыграла вничью.

Другая представительница России Екатерина Лагно также черными фигурами сыграла в 9-м туре вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Лагно по итогам турнира набрала 4 очка.

Источник: ФИДЕ
Шахматы
Александра Горячкина

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