Горячкина выиграла этап «Гран-при» ФИДЕ в Шымкенте

Александра Горячкина стала победительницей 2-го этапа серии «Гран-при» ФИДЕ.

Турнир прошел в казахстанском Шымкенте. В решающей девятой партии Горячкина черными фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, победив на 42-м ходу. Благодаря этому россиянка сумела одержать победу на этапе.

Горячкина набрала 7 очков. В девяти партиях она одержала 5 побед и 4 раза сыграла вничью.

Другая представительница России Екатерина Лагно также черными фигурами сыграла в 9-м туре вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Лагно по итогам турнира набрала 4 очка.