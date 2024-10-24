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Шахматы

Сегодня, 13:23

Гребнев хотел бы сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель юниорского чемпионата Азии россиянин Алексей Гребнев хотел бы принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Планирую до конца года сыграть на чемпионате мира до 18 лет в Бразилии в конце октября. Также я хотел бы сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, но пока непонятно, получится ли. Нью-Йорк — интересное место, но попасть туда многим довольно непросто», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 31 декабря. Участие российских шахматистов находится под вопросом из-за сложностей в получении американской визы.

Источник: ТАСС
Шахматы

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