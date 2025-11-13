Гребнев сыграет в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам 2025. Турнир проходит в индийском Гоа.

В 1/16 финала Гребнев победил французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке (1,5:0,5). В 1/8 финала он сыграет с победителем пары Андрей Есипенко (Россия) — Винцент Каймер (Германия).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Ян Непомнящий завершил борьбу за титул, проиграв во втором круге индийцу Диптаюну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ.