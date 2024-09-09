Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

9 сентября, 23:28

Грищук будет капитаном сборной Ирана на Всемирной шахматной олимпиаде

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по блицу, один из самых титулованных российских гроссмейстеров Александр Грищук поучаствует во Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет с 10 по 23 сентября в Будапеште. Грищук заявлен в качестве капитана сборной Ирана, которая имеет хорошие шансы бороться за высокие места в Венгрии.

Иранцы «посеяны» под 10-м номером и имеют в своем составе двух игроков, чей рейтинг превышает 2700 (Пархам Магсудлу — 2723 и Амин Табатабаи — 2714).

Отметим, что капитаном сборной Узбекистана, которая выиграла прошлую Олимпиаду, является 14-й чемпион мира Владимир Крамник. У узбеков в строю все лидеры, включая шестого номера рейтинга ФИДЕ Нодирбека Абдусатторова (2766).

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИДЕ по политическим причинам. В конце сентября Федерация шахмат России может быть полностью восстановлена в правах на Генеральной Ассамблее организации.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Шахматы
Александр Грищук

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя