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Грищук оценил перспективы перехода ФШР под эгиду Азиатской шахматной федерации

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский шахматист Александр Грищук оценил перспективы перехода Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Это очень сложный вопрос. В краткосрочной перспективе это, безусловно, хорошо. А в долгосрочной — крайне сложно сказать. Если когда-то отношения в мире нормализуются, все-таки лучше было бы играть в Европе. А если мы выйдем из Европы, неизвестно, будет ли возможно потом туда вернуться.

Безусловно, лучше где-то играть, чем нигде. Другое дело — совершенно не факт, что это получится. Мало кто в Азии хочет лишнюю конкуренцию в лице россиян. Иначе будет гораздо труднее отбираться на турниры, чемпионат Азии будет гораздо сложнее выиграть, если в нем будет участвовать Россия. Наверняка есть достаточно серьезное противодействие со стороны азиатских федераций. Посмотрим, пока сложно комментировать. Но если это произойдет, то, повторюсь, для российских шахмат это будет хорошо в краткосрочной перспективе", — сказал Грищук «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/24/19567195.shtml
Александр Грищук
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