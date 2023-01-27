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Грищук считает, что показал посредственную игру в рапиде на турнире «Шахматные звезды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук считает, что показал посредственную игру в соревнованиях по рапиду на турнире «Шахматные звезды». Он занял четвертое место, набрав пять очков в девяти партиях.

«Откровенно говоря, я показал посредственную игру. До последней партии результат был неплохой, но она с самого начала не задалась, и ничья была пределом моих мечтаний, однако я проиграл. Я надеюсь, что в блиц буду играть лучше, постараюсь набрать как можно больше очков», — цитирует ТАСС Грищука.

В турнире «Шахматные звезды» принимают участие 10 спортсменов из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии. Призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов рублей.

Александр Грищук
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