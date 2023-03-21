Шиманов объяснил, в чем у Непомнящего есть преимущество над Лижэнем

Гроссмейстер Александр Шиманов, недавно обыгравший Магнуса Карлсена на Pro Chess League, в интервью «СЭ» поделился мнение о матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящий и китайцем Дин Лижэнем.

— Совсем скоро состоится матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Есть какой-то личный интерес к этому событию?

— Я буду одним из комментаторов матча на Levitov Chess, но не основным. Не знаю, это секрет или нет. Честно говоря, это интересное событие, но в плане предвкушения. Все предвкушают матч, думают, что произойдет что-то важное. Событие года, событие века. Матч за корону, по идее, это самое интересное, что есть в шахматах. Но, по сути, нередко случается, что он состоит из 14 скучных ничьих. Надеюсь, в этот раз так не будет. Я жду высокого накала с первых же партий.

— Большинство экспертов, с которыми я говорил, считают, что шансы 55/45 в пользу Яна. Это объясняется тем, что у Непомнящего есть опыт чемпионского матча, хоть и негативный. На ваш взгляд, это реально ключевой фактор?

— Безусловно. Потому что со стороны кажется, что в матче все просто. Но на деле там много подводных камней, которые ты не узнаешь только в процессе. Так что Дина теоретически могут ждать неприятные сюрпризы. Плюс еще у Яна очень серьезная команда.

— То есть она изменилась по сравнению с матчем в Дубае?

— Я не могу об этом говорить. Но там собрались очень хорошие, сильные ребята. Насчет команды Дина большой вопрос. Я думаю, что его поддержат товарищи по сборной, может быть, кто-то вне Китая, хотя сомневаюсь. Но по команде у Яна должен быть перевес. Вот это, мне кажется, два основных фактора, которые, если мы выбираем фаворита, говорят в пользу Яна — это его личный опыт и опыт его команды.

Матч за шахматную корону между россиянином и представителем Китая пройдет с 7 по 30 апреля в Астане.

Полное интервью Александра Шиманова «СЭ» здесь