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Карпов — о разрешении ФИДЕ для ФШР перейти в Азию: «Кто они такие? Это не их дело»

Анатолий Карпов отреагировал на решение ФИДЕ разрешить ФШР перейти в Азию
Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

«Вообще не понимаю, причем тут ФИДЕ. Это не их дело. Европейский, американский и азиатский союзы участвуют в голосовании по выбору президента и руководства ФИДЕ. Но они не подчиняются этой организации. Меня удивляет, какое им дело, одобрять или нет. Кто такие ФИДЕ? Это дело азиатских стран. Буду ли я на саммите в Абу-Даби? Что мне там делать», — сказал Карпов «СЭ».

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

Анатолий Карпов
ФИДЕ
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