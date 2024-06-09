Гроссмейстер Бешуков скончался в возрасте 53 лет

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Федерация шахмат России (ФШР).

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении федерации.

Бешуков — победитель и призер ряда российских и международных турниров. В 2018 году ему было присвоено звание спортивного судьи Всероссийской категории по шахматам. С 2019-го он выступал международным организатором ФИДЕ.

Также Бешуков являлся президентом Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».