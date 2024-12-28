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Шахматы

28 декабря, 22:46

Гроссмейстер Долматов: «Дресс-код в шахматах нужен, спонсоры хотят видеть хорошо одетых людей»

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Известный российский гроссмейстер и тренер Сергей Долматов прокомментировал дисквалификацию Магнуса Карлсена и штраф Яна Непомнящего за нарушение дресс-кода на ЧМ по рапиду и блицу.

«Дело в том, что они так одевались всегда, хотя требования к внешнему виду были приняты давно, и я считаю их абсолютно нормальными. Как в любом виде спорта, у людей должен быть определенный внешний вид. Спонсоры хотят видеть хорошо одетых людей. Они нарушали дресс-код и раньше, но первый раз получили серьезные санкции. В этот раз FIDE решила действовать по букве закона, и это абсолютно нормально», — сказал Долматов «РБ Спорт».

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карлсена от чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке из-за нарушения дресс-кода, так как экс-чемпион мира пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться.

Источник: «РБ Спорт»
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