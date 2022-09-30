Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:27

Гроссмейстер Инаркиев поделился мнением, как сделать шахматы популярнее

Рустам Имамов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев перед стартом турнира «Шахматные звезды» в интервью «СЭ» рассказал о том, как сделать его вид спорта более популярным среди зрителей.

«Блиц – это очень зрелищный формат. И для зрителей он очень интересен. Так как турнир выставочный и проводится в праздник, у нас есть и дополнительные мероприятия, которые проходят помимо самого спортивного турнира. С этой точки зрения формат оптимальный.

Хочется видеть больший интерес зрителей и в режиме онлайн соревнований уже удалось нащупать определенный подход. Мы видим, что онлайн набирает большую популярность. Во время онлайн-олимпиады сотни тысяч зрителей следили за финальным матчем. Для оффлайна такого формата, который по серьезному бы соперничал с другими видами спорта пока не придумали. Но я думаю, что как раз двигаться надо в сторону демократизации, в сторону фестивальных форматов. Параллельно с турнирами профессионалов проводить околоспортивные мероприятия, детские соревнования, турниры любителей. Такие фестивали могут иметь большой успех и помочь в популяризации шахмат», – сказал Инаркиев.

Турнир «Шахматные звезды» проходит сейчас в Москве.

 
Эрнесто Инаркиев на&nbsp;жеребьевке турнира &laquo;Шахматные звезды-2022&raquo; в&nbsp;Москве. «Карлсен подает плохой пример». Наш гроссмейстер — о Магнусе и турнире «Шахматные звезды»

 

9
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Российский гроссмейстер — о Карлсене: «Он действовал неспортивно. Какой пример он показывает остальным?»

Шипов назвал политически обоснованным решением отстранение шахматного комментатора Смирина