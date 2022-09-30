Гроссмейстер Инаркиев поделился мнением, как сделать шахматы популярнее

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев перед стартом турнира «Шахматные звезды» в интервью «СЭ» рассказал о том, как сделать его вид спорта более популярным среди зрителей.

«Блиц – это очень зрелищный формат. И для зрителей он очень интересен. Так как турнир выставочный и проводится в праздник, у нас есть и дополнительные мероприятия, которые проходят помимо самого спортивного турнира. С этой точки зрения формат оптимальный.

Хочется видеть больший интерес зрителей и в режиме онлайн соревнований уже удалось нащупать определенный подход. Мы видим, что онлайн набирает большую популярность. Во время онлайн-олимпиады сотни тысяч зрителей следили за финальным матчем. Для оффлайна такого формата, который по серьезному бы соперничал с другими видами спорта пока не придумали. Но я думаю, что как раз двигаться надо в сторону демократизации, в сторону фестивальных форматов. Параллельно с турнирами профессионалов проводить околоспортивные мероприятия, детские соревнования, турниры любителей. Такие фестивали могут иметь большой успех и помочь в популяризации шахмат», – сказал Инаркиев.

Турнир «Шахматные звезды» проходит сейчас в Москве.