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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 17:29

Карякин о разнице между зарплатами шахматистов и футболистов: «Обидно и несправедливо»

Руслан Минаев
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин назвал несправедливой разницу между зарплатами шахматистов и футболистов.

«Обидно, несправедливо. Да, я считаю, что так быть не должно. По крайней мере, не должно быть такой разницы большой между финансовыми заработками какого-нибудь второго запасного футболиста, который в разы получает больше семи шахматистов», — сказал Карякин в интервью на Rutube-канале «Долгов».

Жители России назвали хоккей национальным видом спорта. Литрбол на одном уровне с боксом и легкой атлетикой. А национальный вид спорта в России — не футбол

По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Источник: https://rutube.ru/channel/31246211/
Футбол
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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