Гроссмейстер Карякин примет участие в забеге на Никольской улице

Президент Федерации шахмат Московской области, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин станет участником забега на 60 м на Никольской улицев в рамках Недели легкой атлетики.

«Я уже выступал на Никольской в прошлом году и с нетерпением жду возможности погрузиться в эту непередаваемую атмосферу снова. Более того, у меня есть возможность стать первым двукратным победителем показательных забегов на Никольской, ведь «Забег Звезд» я выиграл. Поэтому гарантирую: моим оппонентам точно не будет просто», — сказал Карякин.

Неделя легкой атлетики начнется 4 июня на Никольской улице. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 м и бег на 60 м с барьерами. Второй площадкой турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники», где 6 июня пройдет легендарный турнир «Мемориал братьев Знаменских».

На соревнованиях ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран.