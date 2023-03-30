Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы с военными и их детьми в Белгородской области

Двукратный победитель командного чемпионата мира Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры в шахматы для военных ВС РФ. Также в мероприятии участвовали дети военных.

«Вместе с Народным фронтом мы решили организовать такую акцию, посмотреть на талантливых детей в регионе, а также сыграть с военными. Это особенно приятно, мы им очень благодарны, и я рад, что шахматы у них занимают почетное место. Для военных шахматы полезны, они развивают стратегическое мышление. Если посмотреть историю, все великие полководцы играли в шахматы», — цитирует Карякина РЕН ТВ.

Шахматные поединки Карякин и Народный фронт были организованы в городе Валуйки в Белгородской области.