Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:19

Гроссмейстер Раджабов считает, что Карлсен не вернется в борьбу за шахматную корону

Мария Гусева
Telegram Дзен

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказал мнение, что действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен ушел на пике достижений и в ближайшее время вряд ли будет бороться за мировую корону.

«Я думаю, что, скорее всего, он не вернется, если не будет изменена система розыгрыша звания чемпиона мира, — цитирует РИА «Новости Спорт» Раджабова. — Потому что Карлсен из людей такого склада, которые хотят уходить на своем пике. И ему уже не особо интересно играть при нынешней системе. И если ничего не будет убыстряться и останется классический формат матча за шахматную корону, то он не вернется. А иначе бы он никуда и не уходил. Я не думаю, что в его интересах уход и потом возвращение при существующей системе».

В октябре 2022 года Карлсен официально отказался от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Норвежца заменит китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.

Источник: РИА
Магнус Карлсен
Теймур Раджабов
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
«Считаю Непомнящего фаворитом матча с Лижэнем». Молодой талант из Индии — о матче на первенство мира и «Шахматных звездах»-2023
Грищук считает, что у Непомнящего и Лижэня практически одинаковые шансы выиграть чемпионский матч
Тренер Непомнящего назвал преимущество россиянина перед Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего рассказал в каком турнире сыграет шахматист перед отъездом в Астану
Тренер Непомнящего допустил, что Карлсен может войти в команду Дин Лижэня
«Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дин Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карякин считает, что китаец Дин Лижэнь демонстрирует посредственную игру перед матчем с Непомнящим

Президент ФИДЕ Дворкович рассказал о тенденции к ускорению шахматных партий