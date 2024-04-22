Карякин: «Возвращение короны в Россию стоит под большим вопросом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги турнира претендентов-2024.

«Теперь будем следить за противостоянием Индии и Китая. Мне как зрителю будет очень интересно посмотреть. Конечно, хотелось бы, чтобы корона вернулась в Россию. Но, к сожалению, это невозможно в данном чемпионском цикле. И в следующих циклах это стоит под большим вопросом. Потому что ни у одного россиянина нет гарантий, что он отберется на турнир претендентов. Но этот турнир оставил очень интересные впечатления», — сказал Карякин «СЭ».

Победителем турнира претендентов в Торонто стал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 баллов. Россиянин Ян Непомнящий поделил второе место с представителями США Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой (по 8,5 балла).