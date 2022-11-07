Карякин заявил, что Карпова скоро переведут в обычную палату из реанимации

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о состоянии 12-кратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже — это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», — цитирует Карякина ТАСС.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

В среду, 2 ноября, супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что основной проблемой в состоянии депутата врачи считают пневмонию.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.