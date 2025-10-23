Гроссмейстер Шиманов вспомнил свою последнюю встречу с Народицким

Российский гроссмейстер и известный шахматный комментатор Александр Шиманов в интервью «СЭ» назвал Даниэля Народицкого своим лучшим партнером по эфирам. Американский гроссмейстер скоропостижно скончался в возрасте 29 лет.

— Помните вашу последнюю встречу?

— Мы отмечали Новый, 2025 год в одной компании. Там были и другие шахматисты, в том числе Александр Бортник. Банально скажу, но от Дани всегда исходила теплота. Своим присутствием он облагораживал любую компанию. Светлый, интеллигентный, позитивный. Это была наша последняя очная встреча.

Онлайн я написал ему неделю назад. Один товарищ попросил соединить их. Даня мне ответил в два часа ночи по России. Я прочитал и решил, что напишу ответное сообщение с утра, но подзабил. Получается, я ему так и не ответил. Когда осознал этот факт, то не смог сдержать слез.

Ретроспективно кажется, что можно было что-то сделать. Но я не настолько был близок с ним, чтобы понимать все эти моменты. Мне казалось, что он сильно переживает, но я не знал степень его депрессии.

— Вы довольно много комментировали в паре. Самый яркий эфир?

— Один выбрать сложно, поэтому остановлюсь на другом моменте. Безусловно, это мой топ-1-напарник по какой-то «химии». Не думаю, что в ближайшее время или в принципе у меня будет с кем-то похожая связь. Более того, Даня ко всем умел найти подход, общий язык и так далее. Был большим профессионалом, но при этом оставался искренним. Есть ютуберы, креаторы, комментаторы, которые пытаются нагнать искусственного хайпа. У него же получалось оставаться собой. Бесспорно, он лучший шахматный комментатор. Как для профессионалов, так и для любителей. Особенно для любителей.