Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:24

Гроссмейстер Шипов считает, что ведение блога не должно мешать Непомнящему заниматься шахматами

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер Яна Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, что ведение личного блога является нормальным занятием.

«Во время турниров не стоит этого делать, хотя некоторые этим занимаются. Это расход энергии, а мы видели, что именно с этим у Яна были проблемы в турнире претендентов в Торонто», — цитирует Шипова ТАСС.

33-летний Непомнящий выиграл 2 турнира претендентов. В 2021 году россиянин в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену, а в 2023 году проиграл китайцу Дин Лижэню.

Источник: https://tass.ru/sport/21216921
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Шипов: «Комиссию по этике Международной шахматной федерации нужно упразднить»