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Смагин: «Матч на первенство мира-2023 показывает, что можно играть в интересные шахматы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал, почему участники матча на первенство мира 2023 года часто допускают неточные ходы.

«Все ошибки шахматистов в этом матче от большого давления. Это происходит в любом виде спорта. В футболе почему иногда не забивают с трех метров? Тебе мешают, на тебе висят соперники, так и здесь. Этот матч показывает, что можно играть в интересные шахматы. Это дает шанс привлечь огромное количество шахматистов.

Да, конечно, интересно посмотреть на то, как играют компьютеры, но здесь играют лучшие люди! Мы все время забываем, что за шахматную корону борются второй и третий номер мирового рейтинга. Это объективные данные. Поэтому когда многие сильные профессиональны ругают Дин Лижэня и Непомнящего за ошибки... Ну, ребята, когда вы попадете на турнир претендентов, а тем более когда доберетесь до матча на первенство мира, тогда и покажете свое мастерство. А так говорить неправильно», — цитирует «Газета.Ru» Смагина.

В четверг Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провели 13-ю партию, которая завершилась вничью на 39-м ходу. Перед последней партией счет ничейный — 6,5:6,5.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/27/20314243.shtml?updated
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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