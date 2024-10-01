Непомнящий высказался о победе в Мемориале Гашимова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу в юбилейном Мемориале Вугара Гашимова, который проходил в азербайджанском городе Шуша на прошлой неделе.

Выиграв рапид-стадию с результатом в 10 очков, Непомнящий занял второе место в блице и по сумме рапида и блица занял чистое первое место. Вторым финишировал Нодирбек Абдусатторов, третьим — Шахрияр Мамедьяров.

— Могли бы выделить несколько партий, которые запомнились в Азербайджане?

— Всегда сложно отвечать на этот вопрос, когда турнир проходит с быстрым контролем. В таких случаях есть большая разница между оценкой позиции и результатом, особенно в блице. Да, какие-то отдельные партии получились неплохими. Например, с Владом Артемьевым в рапиде или заключительная партия с Айдыном Сулейманлы, когда мне надо было победить, чтобы обеспечить себе итоговое первое место.

— Давно не выигрывали крупные турниры. Испытали какие-то особые чувства?

— Нет, если честно, вообще об этом не думаю.

— Помимо победы на Мемориале Гашимова вы параллельно играли онлайн в Julius Baer Generation Cup. Не тяжело было участвовать в нескольких турнирах одновременно?

— У меня уже был опыт участия в двух турнирах одновременно. В прошлом году я играл на Levitov Chess Week в Амстердаме и онлайн-турнире на Chess.com. Так получилось и сейчас. Интересный опыт, но специально я точно больше не буду сводить два турнира одновременно. Играть весь день без перерыва — это сверхнагрузки.