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Сегодня, 15:15

Губерниев назвал дураком польского шахматиста, который отказался пожать руку Хисматуллину

Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«Я отвечу по классике. Про то, что он дурак, раньше знали только шахматисты, а теперь знает весь мир. Человек — дурак, а с дурака спрос сами знаете какой», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Партия завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.

Ян-Кшиштоф Дуда и&nbsp;Денис Хисматуллин. Поляки объясняются после скандала с гроссмейстером Дудой. Он отказался жать руку россиянину

Шахматы
Дмитрий Губерниев
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