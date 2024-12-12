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Шахматы

Сегодня, 16:25

Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Грубейшая ошибка Дин Лижэня в заключительной, 14-й партии матча за мировую шахматную корону лишила его шансов на защиту титула.

Гукеш Доммараджу победил китайца со счетом 7,5-6,5 и стал 18-м чемпионом мира по шахматам.

Представитель Индии стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат в возрасте 18 лет, 6 месяцев и 13 дней. Ранее рекордом владел Гарри Каспаров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В момент победы над Анатолием Карповым ему было 22 года, 7 месяцев и 2 дня.

Матч Дина и Гукеша проходил в Сингапуре.

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Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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