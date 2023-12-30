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Сегодня, 17:19

Гунина гордится своей победой на чемпионате мира по блицу

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская шахматистка Валентина Гунина поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

«Когда я сажусь за шахматную доску и начинаю тренироваться или играть, то чувствую себя намного лучше, потому что я не думаю о своей болезни и о том, как это тяжело... Опять же, я должна упомянуть, как я горжусь собой — это действительно тяжело», — приводит слова россиянки ФИДЕ в своем аккаунте в соцсетях.

Гунина с 2017 года страдает болезнью суставов. Она на турнире в Самарканде набрала 14 очков в 17 турах и во второй раз стала чемпионкой мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу проходил 29 и 30 декабря в Узбекистане.

Шахматы
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Гунина расплакалась после победы на чемпионате мира по блицу