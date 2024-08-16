Гунина: «Пропускать Суперфинал, на мой взгляд, кощунство»

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в интервью «СЭ» назвала свои главные титулы в карьере.

— Вы пять раз выигрывали чемпионат России. Это рекорд среди женщин. Хорошо помните все титулы?

— Да, конечно. Первый завоевала в Москве в 2011 году, когда мне было 22 года. Затем занимала первое место в рамках суперфинала в Нижнем Новгороде (2013), Казани (2014), Уфе (2021) и Чебоксарах (2022). Моя ближайшая преследовательница из тех, кто еще активно играет, — Саша Горячкина, у которой три титула. Справедливости ради стоит отметить, что она пропустила несколько суперфиналов.

— Какой из этих титулов был самым важным?

— Один точно не могу выделить. Все-таки суперфинал — это главный турнир в России, пропускать его, на мой взгляд, кощунство.

— У вас рекорд по количеству побед в личных чемпионатах Европы (три раза) и личных чемпионатах России. Какой из них круче лично для вас?

— Тоже не стала бы сравнивать. Выигрывать везде сложно, титанический труд. Конкуренция сумасшедшая и на Европе, и тем более на суперфиналах. В них стараюсь догнать Свидлера, у которого восемь титулов. Постоянно шутим с ним на эту тему, что я постепенно подбираюсь к его невероятному достижению (смеется).

Если же говорить про самые важные титулы в карьере, то выделю командные успехи со сборной России на Всемирных шахматных олимпиадах. Все-таки в личном первенстве ты не чувствуешь такой ответственности, как в командном, где не можешь подвести партнеров. К тому же в коллективе национальной сборной у нас всегда были потрясающие отношения. Один за всех, все за одного. И это не преувеличение. Сейчас, к сожалению, очень не хватает командных турниров, — сказала Гунина «СЭ».

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