Гунина отметила, что постарается защитить титул чемпионки мира по блицу

Одна из самых титулованных российских шахматисток — Валентина Гунина в интервью «СЭ» оценила свою текущую форму в быстром контроле.

— Как ваши успехи в быстром контроле?

— Я продолжаю ходить на субботники в родную Федерацию шахмат Москвы, где каждую неделю играется блицтурнир. Мне там наваляют, приду расстроенная, но мы с тренером рассматриваем ошибки, и получается очень крутая тренировка (в прошлом году это очень помогло выиграть ЧМ в Самарканде). Вчера, 14 августа, заняла пятое место на FIDE Online Arena (аналог «Титульного вторника» у мужчин на Chess.com). Очень круто, что для девушек наконец-то сделали свой регулярный онлайн-турнир. Собираются хорошие составы, достойные призовые. Плюс можно накатывать свои дебюты, так что это еще и великолепная тренировка в боевых условиях.

Сейчас, к сожалению, вынуждена в основном играть в рапид и блиц. Для классики мне не хватает физической подготовки и здоровья.

— Готовы защитить титул чемпионки мира по блицу в декабре?

— Мы много готовимся с тренером. Плюс получаю неоценимую помощь от ДоброFON. Ребята очень сильно поддерживают в этом году со сборами, с другими важными вещами. Так что буду очень стараться, но для начала надо получить визу в США. Недавно подалась на британскую визу, так как участвую в Global Chess League в октябре в Лондоне. Кстати, буду играть за команду Яна Непомнящего. Получилось сделать это довольно легко, учитывая, что британский визовый центр остался в Москве. За американской визой придется ехать в другую страну, но я не унываю. Надеюсь, что все получится, — сказала Гунина «СЭ».

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