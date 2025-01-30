Гунина: «Когда Карлсен сказал, чтобы россиян не допускали, я посоветовала ему не лезть в политику»

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, как ответила 16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену на его предложение не допускать российских шахматистов к мировым турнирам.

«Когда Магнус сказал, чтобы нас не допускали, я посоветовала ему не лезть в политику. Если ты суперигрок, то это не значит, что ты понимаешь в политике. Мне кажется, это не его дело», — цитирует Гунину ТАСС.

24 января FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет), а также шахматистов из этих стран с ограниченными возможностями здоровья к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.