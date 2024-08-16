Гунина — о Ниманне: «Порой Ханс выдает такие шедевры, что закрадываются сомнения»

Двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады Валентина Гунина в интервью «СЭ» высказала свое мнение о последних успехах американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

— Евгений Томашевский рассказывал, что вы недавно чуть не обыграли Ханса Ниманна в «Титульном вторнике».

— Так и есть (смеется). У меня была возможность сделать «вилку» и легко перекатать Ханса, но перемудрила и пропустила сильнейших ход. Честно, как уже говорила выше, для меня результат онлайн не так важен. Рассматриваю все эти турниры исключительно как тренировку, как повторение комбинаций. Ошибки порой более ценны, чем красивые победы.

— В итоге проиграли?

— Да, но было очень интересно. Правда, я «зевнула» ферзя.

— Что вообще думаете о Хансе? В последнее время он вживую обыгрывает многих сильных гроссмейстеров. А после недавней победы над Никитой Витюговым в Лондоне ворвался в топ-20 в live-рейтинге.

— Честно, он неоднозначный игрок.

— Допускаете, что его опорочила корпорация Chess.com и Магнус Карлсен? Так говорит сам Ниманн.

— Дыма без огня не бывает. Все-таки к Ниманну много вопросов и от других шахматистов. Его игра периодически вызывает подозрения. Например, обо мне никогда в жизни такого сказать нельзя, потому что у меня есть характерный стиль. Довольно бескомпромиссный. Если взять любую мою партию, то видно, что играет живой человек. То же самое можно сказать про многих ребят и девушек.

— Ханс порой очень идеален?

— В этом и загвоздка. Партию со мной, которую мы обсуждали выше, он играл заметно ниже своего текущего рейтинга. А порой выдает такие шедевры, что закрадываются сомнения, — сказала Гунина «СЭ».

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