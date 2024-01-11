Гунина рассказала о побочных эффектах волчанки

Шахматистка Валентина Гунина, страдающая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием волчанка, в интервью «СЭ» рассказала о последствиях болезни.

— Может ли наступить ремиссия?

— Да, волчанка может уйти в ремиссию. Пока не испытывала этого, поэтому не очень верю. Но если ремиссия наступит, то тогда ты живешь как обычный человек. До момента, пока тебя снова не накроет. Это как мини-бомба замедленного действия, как во всех иммунных болезнях. Главное, чтобы не пошло дальше, но, к сожалению, начались проблемы с почками. Мой лечащий врач была крайне недовольна, добавила еще таблеток. Начались проблемы и со зрением. Один глаз стал себя странно вести. На последнем осмотре сказали, что у меня катаракта. Это побочный эффект гормона.

Выписали капли, которые очень противные. От них у меня начинаются проблемы с носом. Люди думают, что у меня сильный насморк, но на самом деле это просто эффект капель. То есть проблемы множатся, но стараюсь относиться к этому с юмором. Например, насчет катаракты сказала врачам, что мне только старческих болезней не хватало (смеется). Задело и нервную систему. На фоне волчанки разыгралась и фибромиалгия. Такая проблема есть у Леди Гаги. В США это считается серьезной болезнью, она постоянно проделывает курс уколов. У нас же ставят эту проблему под вопрос.

— Сейчас ситуации, которые вы считали тяжелыми до болезни, наверняка кажутся забавными.

— Не то слово. В том же Самарканде ребята жалуются: зря поехал на тот или иной турнир, сколько рейтинга опустил. Смотрю на них и думаю: о чем они? Хотя для меня самой когда-то заваленный экзамен в университете казался концом света. Сейчас смешно это вспоминать. На самом деле болезнь делает тебя сильнее. Как бы банально это ни звучало. Потому что если ты не соберешься, не начнешь жить по четкому графику, то просто будешь лежачим.

Видела людей с волчанкой, которые так сильно худеют, что потом реально не могут встать. Главное — не довести себя до такого состояния. Иначе организм просто не сможет восстановиться.

34-летняя Гунина является двукратной чемпионкой мира по блицу, трехкратной чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой России.