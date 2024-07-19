Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:10

Гунина рассказала о помощи ФШР в лечении аутоиммунного заболевания

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Действующая чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, что Федерация шахмат России помогает ей в лечении болезни. Об этом она сообщила во время речи на торжественном приеме в Москве, посвященном вручению наград шахматистам России.

— Мы очень плодотворно работали. Спасибо федерации, что у нас все так получилось. Дорогой Андрей Васильевич (Филатов — Прим. «СЭ»), большое спасибо, что могу проходить все свои медицинские процедуры бесплатно. Для меня это очень ценно. Болезнь — гадкая штука. Обещаю, что продолжу плодотворно работать и буду радовать вас своими победами, — сказала Гунина.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в своей речи назвал победу Гуниной на чемпионате мира подвигом.

— Все знают, какая у нее тяжелая болезнь. Она находит в себе силы и мужество для того, чтобы бороться с этим тяжелым недугом. Не только бороться, но и стать чемпионкой мира. Это настоящий подвиг, который сегодня вдохновляет даже наших раненных бойцов. Зная о ней, люди понимают, что не стоит опускать руки. Всего можно в жизни добиться, если концентрировать силу и волю, — заявил Филатов.

В начале 2024 года гроссмейстер в интервью «СЭ» призналась, что живет с волчанкой — тяжелым системным аутоиммунным заболеванием.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью
Шахматы
Андрей Филатов
Валентина Гунина
0
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
В Луганске сработала ПВО
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Карпов — об отстранении ФШР: «Надеюсь, в ФИДЕ найдутся мозги и будут приняты правильные решения»