Гунина считает, что Непомнящий выиграет Кубок мира

Двукратная чемпионка мира по блицу, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина в разговоре с «СЭ» назвала фаворитов Кубка мира, который стартовал на Гоа 1 ноября.

«Мой прогноз: Ян [Непомнящий] выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован. Желаю ему большой удачи и терпения. В топ-3, думаю, войдут Гукеш и Прагнанандха», — сказала Гунина.

Кубок мира проходит в Индии с 1 по 26 ноября.

Из россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. Три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.