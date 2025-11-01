Видео
Шахматы

1 ноября, 16:47

Гунина считает, что Непомнящий выиграет Кубок мира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратная чемпионка мира по блицу, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина в разговоре с «СЭ» назвала фаворитов Кубка мира, который стартовал на Гоа 1 ноября.

«Мой прогноз: Ян [Непомнящий] выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован. Желаю ему большой удачи и терпения. В топ-3, думаю, войдут Гукеш и Прагнанандха», — сказала Гунина.

Ян&nbsp;Непомнящий.Ян против шахматной элиты. Сможет ли Непомнящий отобраться на турнир претендентов?

Кубок мира проходит в Индии с 1 по 26 ноября.

Из россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. Три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.

2

  • Djin Ignatov

    Видно что бабенка слабо разбирается в положении шахмат в МИРЕ !

    05.11.2025

  • ivan.wanix

    А много ли эта коровка угадывала? А не попытка ли - неосознанная - сглазить Непо?!Ё

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Шахматы
    Валентина Гунина
    Ян Непомнящий
