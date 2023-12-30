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Сегодня, 19:38

Гунина считает важнейшей свою победу на чемпионате мира по блицу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Россиянка Валентина Гунина, выигравшая чемпионат мира по блицу, считает этот турнир самым тяжелым и серьезным для себя, поэтому победа в нем очень важна для шахматистки.

«Это самый тяжелый и серьезный турнир в году, а я просто обожаю блиц, это один из самых веселых турниров для меня. В последнем туре я играла белыми и понимала, что надо приглушить эмоции, чтобы достичь результата, на ничью нельзя было играть. В целом для зрителей турнир получился интересным — я сама, когда зритель, люблю такие напряженные концовки. В спортивном плане это важнейшая победа после долгого перерыва. Я долго не играла, мне нужно проходить лечение. Но я очень довольна, что завершила этот год таким триумфом», — приводит слова Гуниной ТАСС.

На турнире в Самарканде Гунина набрала 14 очков в 17 турах и во второй раз стала чемпионкой мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу проходил 29 и 30 декабря в Узбекистане.

Источник: https://tass.ru/sport/19656973
Шахматы
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