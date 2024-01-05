Гунина: «В какие-то моменты на чемпионате России было сложнее, чем в Самарканде»

Гроссмейстер Валентина Гунина считает, что победить в чемпионате России среди женщин так же сложно, как в чемпионате мира.

«Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы (смеется). На чемпионате России у нас было 11 сдвоенных туров и было невероятно сложно. В какие-то моменты сложнее, чем в Самарканде», — цитирует ТАСС Гунину.

30 декабря 34-летняя Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Соревнования по рапиду и блицу прошли в узбекистанском Самарканде.